EUA Vídeo: Mulher entra com cavalo numa discoteca Por

Uma discoteca de Miami é alvo de uma investigação por possíveis maus-tratos animais, depois de ter sido divulgado nas redes um vídeo onde uma mulher, em trajes menores, surge no interior do estabelecimento a montar um cavalo. Veja.

Chama-se ‘Mokai Lounge’ e, de acordo com a CNN, viu o diretor municipal, Jimmy Morales, pedir que a licença de negócio fosse cancelada no seguimento do episódio da passada quinta-feira.

O vídeo dessa madrugada mostra uma mulher, em roupa interior, a chegar ao espaço de divertimento noturno com um cavalo branco, tendo-o montado mais tarde. O animal, inquieto, acabou por ir embora, provocando a queda da mulher.

As autoridades de Miami Beach recorreram às redes para encontrarem testemunhas e mais informações sobre o incidente. O cavalo já foi encontrado, “saudável” e “em segurança”.

A discoteca ‘Mokai Lounge’ está agora a ser investigada por possíveis maus-tratos animais e por colocar em causa a segurança pública.

Veja o vídeo do incidente.

