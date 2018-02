Desporto Vídeo: Mourinho dá três dias de folga a Matic… em pleno jogo Por

José Mourinho é reconhecido pelos seus métodos incomuns de motivar os seus jogadores, mas o técnico português elevou a fasquia no passado domingo. Em pleno duelo frente ao Chelsea, Mourinho aproveitou uma substituição para enviar um bilhete a Matic, informando-o que teria três dias de folga. Veja o vídeo.

Matic é um dos ‘testas de ferro’ de José Mourinho, ao ponto do português o ter ido contratar ao serviço do Chelsea e, mais tarde, para o Manchester United.

A exibição do sérvio frente à sua antiga equipa estava a ser meritória de vários elogios, com Matic a ser um autêntico polvo no meio campo dos Red Devils.

Depois de consumar a reviravolta, José Mourinho decidiu motivar ainda mais o sérvio, ao enviar-lhe um bilhete, no mínimo, caricato.

O técnico português meteu ‘mais um condutor no famoso autocarro vermelho’, com Alexis a dar o lugar ao defesa central Bailey. Quando o marfinense entrou em campo, foi de imediato ter com Matic, para lhe entregar o recado do treinador.

No calor do jogo, o incidente pareceu um envio de questões táticas normais, mas Matic viria a confirmar esta segunda-feira, nas redes, que se tratou de uma folga prolongada.

Veja o vídeo da substituição e, em baixo, a publicação do sérvio ex-Benfica.

😆 Uma publicação partilhada por Nemanja Matic (@nemanjamatic) a 26 de Fev, 2018 às 5:24 PST

