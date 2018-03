Acidentes Vídeo regista angústia dos passageiros após explosão de um motor Por

Um vídeo mostra os momentos dramáticos vividos pelos passageiros, depois de uma explosão do motor do lado esquerdo do aparelho. Uma história com choro, rezas e aplausos.

O piloto de um avião de passageiros foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência, depois de uma explosão de um motor.

O incidente ocorreu na segunda-feira, cerca de meia hora depois do aparelho ter levantado voo, em Bishkek, no Quirguistão.

A aterragem forçada acabou por decorrer em segurança e não se registaram feridos.

Apenas imagens do sentimento de angústia vivido pelos passageiros, desde o momento da explosão do motor, até ao toque no solo.

Veja o vídeo:

5 PARTILHAS Partilhar Tweetar