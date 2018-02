Vídeo: Motor de avião desintegra-se e… pânico a bordo

O medo começou a instalar-se quando alguns passageiros repararam que algo não estaria bem com o motor do lado direito, que estava a desintegrar-se, durante um voo sobre o Pacífico.

Um vídeo regista o problema grave no Boeing 777-222, que teve de aterrar de emergência em Honolulu.

Seguiam a bordo 363 passageiros e 10 membros da tripulação, que escaparam ilesos – fisicamente ilesos, porque os danos psicológicos provocados pela experiência assustadora são evidentes.

As redes sociais serviram para publicar vídeos. O motor do avião começou a desintegrar-se após uma explosão, a cerca de 50 minutos do destino, segundo testemunhos partilhados no Twitter.