Insólito Vídeo: Motociclista provoca condutor… e acaba atropelado Por

Um motociclista provocou o condutor ao bater-lhe com a mão no automóvel e a gesticular para ele. A resposta não foi meiga, com o carro a abalroar completamente a moto, deixando o condutor no chão. Veja o vídeo.

Apesar de não haver informações de como começou a ‘rixa’, nas imagens é possível ver-se o motociclista a provocar o condutor do veículo, gesticulando do lado de fora e batendo inclusive no carro.

Quem seguia ao volante não gostou da provocação e acabou por reagir… drasticamente. Assim que o motociclista lhe bateu no exterior do carro, este moveu-se para a direita, atropelando-o completamente.

No fim das imagens, é possível ver-se o motociclista de pé, aparentemente sem lesões graves.

Veja o vídeo.





