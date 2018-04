Nas Notícias Vídeo mostra como será a nova ponte entre Porto e Gaia Por

As autarquias do Porto e Vila Nova de Gaia anunciaram, nesta quinta-feira, que irá avançar a construção de uma nova ponte a ligar as duas localidades. Veja um vídeo que mostra como será a nova travessia.

A ponte D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao falecido Bispo do Porto, foi apresentada hoje e irá ligar, no futuro, as zonas de Campanhã, no Porto, e Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia.

A nova travessia será destinada ao trânsito automóvel mas permitirá também a travessia de peões e bicicletas.

Veja o vídeo:





