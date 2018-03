Mundo Vídeo mostra colapso da ponte na Florida Por

Um vídeo regista o momento em que a ponte pedonal da Universidade Internacional da Florida colapsou. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, provocou seis mortos e nove feridos, sendo que há suspeitas de que outras vítimas possam estar sob os escombros. Veja as imagens.

O momento do desmoronamento da ponte da Universidade Internacional da Florida ficou registado num vídeo.

Pelo menos seis pessoas morreram, de acordo com um balanço divulgado pelas autoridades, na manhã desta sexta-feira.

Há suspeitas de que possam existir mais vítimas sob os escombros.

No balanço oficial, há ainda nove pessoas feridas, que foram transportadas para o hospital.

O colapso ocorreu nesta quinta-feira. A ponte pedonal teria 100 anos de garantia, assegurados pela empresa construtora.

Aguentaria um furacão de categoria 5 – o mais letal dos furacões.

Veja as imagens do momento do colapso.