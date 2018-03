Local Vídeo: Morador filma mar a invadir a própria casa Por

A forte agitação marítima levou a que as ondas invadissem duas casas, na Trafaria, em Almada, nesta quinta-feira. Um morador registou o momento em que a sua habitação era atingida pelas ondas, num pico da maré, ao início da tarde. Veja as imagens.

Algumas casas no Bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, foram invadidas pelo mar, no pico das marés, com forte ondulação que deitou por terra as barreiras de proteção das habitações.

Carros arrastados, casas inundadas e outras em risco. A Polícia Marítima, a Proteção Civil e os bombeiros estiveram no local, a repor essas barreiras.

Um morador partilhou um vídeo que mostra o momento em que o mar galgou as margens.

Veja as imagens:

