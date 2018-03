Local Vídeo: Momento da queda do painel da Santogal Por

É a imagem que marca a passagem da depressão Gisele por Sintra. O momento da queda do painel publicitário da Santogal foi registado em vídeo.

O momento já está a circular nas redes, horas depois do acidente, ocorrido pelas 12h15.

Derrubado pelo forte vento, consequência da passagem da depressão Gisele por Portugal, o painel publicitário do concessionário automóvel, erguido no topo de um pilar com cerca de 20 metros de altura, caiu sobre o armazém vizinho, da empresa Leroy Merlin.

Alguns funcionários da Santogal aperceberam-se na instabilidade do pilar, perante o forte vento, e lançaram o alerta, permitindo que as pessoas se afastassem do local e fossem retiradas algumas viaturas.

O acidente não provocou feridos, mas levou ao encerramento da loja do Leroy Merlin, como medida de precaução.

