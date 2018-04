Internacional Vídeo: De modelo da Playboy a princesa da Noruega Por

Filho da princesa real da Noruega, Marius Borg Høiby, namora com Juliane Snekkstad, uma modelo que se tornou famosa quando posou para a icónica revista masculina Playboy.

A jovem de 22 anos é uma celebridade no Instagram graças às fotografias bem sensuais, geralmente em biquíni ou em roupas de tamanho reduzido.

A viver em Londres, Juliane Snekkstad é o rosto de marcas internacionais como a a PrettyLittleThing e a Lipsy London.

Em maio de 2017, tornou-se conhecida ao posar para a Playboy, numa produção que incluiu fotos em topless… com um rádio a tapar o peito.

Juliane Snekkstad estará já a viver com Marius Borg Høiby, em Londres, avança o Se og Hør.

Marius é fruto do anterior casamento de Mette Marit, agora casada com o príncipe Haakon, herdeiro do trono da Noruega

O jovem, de 21 anos, tem sido muito reservado e apenas é visível numa única imagem no Instagram de Juliane, mas… de costas.

A partir do momento em que fez 20 anos, o perfil do filho da princesa foi removido do site oficial da família real norueguesa.

Segundo o Se og Hør, Juliane e Marius têm sido vistos juntos com bastante mais frequência.

No Instagram, a modelo chegou a publicar fotos que revelavam ter sido convidada para a residência oficial do príncipe Haakon, mas foram apagadas desde que começaram a surgir notícias do relacionamento com Marius.

Veja o vídeo de Juliane Snekkstad a ser preparada para uma produção fotográfica.





