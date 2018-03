Mundo Vídeo: Mítico narrador brasileiro relata operação a Neymar Por

Galvão Bueno, mítico narrador de jogos da Seleção do Brasil e amigo de muitos dos craques de agora e de antigamente da canarinha, foi desafiado a narrar, em jeito de brincadeira, a operação a que Neymar foi submetido. Veja o resultado que está a deixar os brasileiros ‘loucos’.

Neymar foi operado e, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a cirurgia “correu bem”.

O craque do Paris SG foi operado num hospital de Belo Horizonte ao pé direito e o assunto domina as conversas no Brasil mas não só, ou não fosse o camisola 10 da canarinha o mais caro jogador de sempre, que estará parado durante vários meses.

Entre debates mais sérios ou mais informais, a operação a Neymar já serviu até de mote a um relato a brincar por parte do mais renomado relatador de futebol brasileiro.

Galvão Bueno foi desafiado a relatar a intervenção cirúrgica.

“Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez… ééééé dedoooooooo do Neymar!”

O resultado é este…

Veja o vídeo:

