Mundo Vídeo de menino negro hostilizado em parque infantil choca Espanha Por

Espanha está chocada depois de ter sido divulgado um vídeo, nas redes, onde um menino negro é vítima de racismo por parte de duas meninas brancas num parque infantil em Bilbau, no País Basco. Veja.

Divulgado há sensivelmente duas semanas, o vídeo conta já com quase 20 milhões de visualizações, tal a magnitude que a situação atingiu no país vizinho.

As imagens mostram duas meninas brancas a impedir que um menino negro brinque num escorrega do parque, tendo-o perseguido. Perante a provocação das duas crianças, a mãe pegou no menino e abandonou o parque.

Nas redes sociais, descrevem a situação como uma “agressão racista”, o que motivou várias discussões sobre a deportação de imigrantes ilegais e da violência policial.

O autor do vídeo, Mario Caletrio, de 26 anos, assegurou à BBC que o vídeo gerou tanto impacto porque, além da atitude das crianças, mostra a passividade dos adultos que estavam no parque, que simplesmente não agiram perante a descriminação.

“Fui o primeiro menino negro da minha escola e passei por isso”, conta.

Após a divulgação do vídeo, Caletrio tem recebido várias mensagens de apoio. Os habitantes de Bilbau manifestaram-se no parque infantil em questão, ao caminharem com cartazes que reprovam a atitude exposta no vídeo.

Os pais do menino conheceram pessoalmente Caletrio, a quem agradeceram a denúncia.

Veja o vídeo.





