Vídeo: Menina salta do terraço para fugir ao fogo

Menina salta do terraço para fugir ao fogo

Uma menina de 8 anos teve de saltar de uma altura equivalente a dois andares para fugir ao fogo, num apartamento em Be’er Sheva, Israel. Foi salva por populares, que estenderam um lençol para a amparar.

O dramático vídeo foi publicado no Facebook e não demorou a viralizar.

As imagens mostram a criança já no terraço, por cima do apartamento onde vivia, alvo de um violento incêndio.

Em baixo, vários populares dão-lhe instruções e coragem para saltar.

A menina salvou-se, pois a queda foi amparada pelo lençol estendido pelos populares, tal como dois irmãos.

No entanto, uma outra irmã, de 2 anos, não resistiu, morrendo por inalação de fumo, revelou o Haaretz.

