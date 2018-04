Desporto Vídeo: É este o melhor golo da história dos Mundiais de futebol Por

O golo de Manuel Negrete, internacional mexicano e antigo jogador do Sporting, no Mundial’1986, foi hoje considerado pelos adeptos de futebol como o melhor da história dos Mundiais. Veja o vídeo.

Em competição com outros 31 golos, o de Negrete, na vitória por 2-0 sobre a Bulgária, no Estádio Azteca, foi o vencedor da votação realizada online pela FIFA.

O pontapé ‘de moinho’ do mexicano superou outros golos fantásticos, como o do brasileiro Éder, o lendário de Maradona, frente a Inglaterra ou, mais recentemente, o de James Rodriguez, frente ao Uruguai, no último Mundial.

Este golo de Manuel Negrete permitiu que o México avançasse para os ‘quartos’ da competição, onde viria a ser eliminado pela Alemanha que depois viria a ser derrotada, na final, pela Argentina.

A votação contou com milhares de participantes, na página do facebook dedicada ao Mundial’2018, tendo terminado esta segunda-feira.

Veja ou reveja o golo.





