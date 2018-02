Desporto Vídeo: Mateus Pereira caiu inanimado durante jogo com o Estoril Por

Viveram-se momentos de pânico no encontro entre o Desportivo de Chaves e o Estoril quando, já em tempo de compensação, Mateus Pereira caiu inaminado no relvado e saiu de campo numa ambulância.

O avançado Mateus Pereira caiu inanimado no relvado, nos minutos de desconto do encontro frente ao Estoril, após um choque com Mano.

As equipas médicas entraram nas quatro linhas, colocaram um colar cervical no jogador, na maca, e transportaram-no de ambulância para o hospital, debaixo de aplausos do público.

O jogo esteve interrompido cerca de sete minutos, mas o juiz da partida, Rui Oliveira, terminou o encontro de seguida.

O Desportivo de Chaves venceu o Estoril por 2-0, com Mateus Pereira a apontar o segundo golo.

Veja o vídeo. As imagens podem ferir susceptibilidades.