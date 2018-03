Desporto Vídeo: Mark Cavendish sofre queda assutadora Por

O ciclista britânico, Mark Cavendish, sofreu este sábado um acidente assustador na prova de estrada entre Milão e São Remo. Veja.

Cavendish seguia no meio do pelotão quando foi surpreendido por um obstáculo numa bifurcação. À medida que os restantes ciclistas o contornavam, o ciclista britânico só se apercebeu da presença do obstáculo em cima do mesmo, não evitando o acidente aparatoso, tendo sido disparado da bicicleta.

Este não é, de resto, o primeiro acidente de Cavendish nesta temporada, ele que saiu magoado em Abu Dhabi, antes de partir uma costela na prova entre Tirreno e Adriático.

Veja o incidente.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar