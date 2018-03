Nacional Vídeo: Maria Leal faz ‘plágio’ do penteado de Cláudia Pascoal Por

A cantora Maria Leal fez um direto nas redes sociais, para mostrar o novo visual: um penteado a fazer lembrar a vencedora do Festival da Canção, Cláudia Pascoal. Veja o vídeo.

Os seguidores de Maria Leal no Facebook foram brindados com um direto onde a cantora mostra o novo look.

Trata-se de um penteado com inspiração em Cláudia Pascoal, a cantora que vai representar Portugal na Eurovisão.

Veja o vídeo:

