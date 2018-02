Vídeo: Maria João Bastos encanta no Carnaval do Brasil

Maria João Bastos vai celebrar o Carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, e fez questão de surpreender os seus seguidores com um pequeno vídeo onde exibe a sua excelente forma física vestida a rigor. Veja.

A atriz portuguesa, Maria João Bastos, tem-se dividido, a nível profissional, entre Portugal e Brasil, com as participações nas novelas ‘Novo Mundo’, da TV Globo, e a série ‘3 Mulheres’, que estreará brevemente na RTP1.

Entre viagens, a atriz escolheu festejar o Carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, tendo partilhado o seu traje com os seguidores.

Maria João Bastos surge vestida a rigor, para deleite dos seguidores, onde exibe a sua forma física e os seus dotes de bailarina.

Veja.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar