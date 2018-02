Europa Vídeo: Maria faz amaragem e ninguém dá por nada Por

O mundo da aviação ainda é dominado por homens. No entanto, a eficiência não tem género. Maria Amalie Wiuff faz uma amaragem com a mestria do mais notável piloto – palavra que, por ironia, nem tem feminino. Veja o vídeo.

Maria Amalie Wiuff é uma das mais populares pilotos de hidroaviões e trabalha na European Coastal Airlines. No Instagram, divulga imagens desta sua paixão e profissão.

No entanto, esta dinamarquesa já era popular antes do mediatismo conquistado nas redes sociais. Graças à sua competência foi escolhida, por exemplo, para transportar o então primeiro-ministro croata, Zoran Milanovic.

Neste vídeo, percebe-se porquê. Faz uma amaragem perfeita do seu hidroavião, que toca na água com a suavidade com que um cisne ‘navega’ num lago.

Veja as imagens:

