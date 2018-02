Vídeo: Marcos Caruso lamenta a desumanidade entre as pessoas

O ator brasileiro Marcos Caruso é o convidado de Daniel Oliveira no próximo Alta Definição e promete surpreender com um olhar atento e experiente sobre a realidade. Dando como exemplo uma fictícia conversa entre amigos, criticou a desumanidade e a falta de empatia entre as pessoas.

Dois amigos estão à conversa e o primeiro queixa-se de uma dor de cabeça. O outro, solidário, recorda a que teve “ontem”.

Junta-se um terceiro à conversa, contando a enxaqueca que sofreu, e o quarto, preparado para “contar uma história” aos outros.

“E ninguém pergunta ao primeiro, ‘você quer um comprimido?'”, salienta Marcos Caruso.

Ao apresentar o primeiro vídeo promocional do próximo Alta Definição, Daniel Oliveira deixou a promessa de revelações com “a sabedoria de vida” do ator brasileiro.

