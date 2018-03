Nas Notícias Vídeo: Marcelo traz currículo de refugiada em desespero Por

Um momento inesperado marcou o final da visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa à Grécia, com o Presidente a guardar o currículo de uma refugiada.

O caso ocorreu quando o chefe de Estado português visitava o campo de refugiados em Tebas, onde foi muito procurado para as já famosas selfies.

Ao conversar com alguns dos 636 refugiados que vivem naquele campo, Marcelo ouviu com interesse o caso particular de Benaz Omer, uma engenheira civil que deixou o Iraque com o marido, também licenciado, e dois filhos, de 8 e 5 anos.

Há oito meses que esta família vive no campo de refugiados de Tebas, com Benaz Omer a esperar por um futuro em que possa voltar a exercer de forma legal.

Este caso incomodou o Presidente português, que trouxe o currículo da refugiada para que as autoridades responsáveis decidam se é compatível com o perfil dos refugiados que Portugal prometeu acolher.

“Não posso prometer nada”, fez questão de realçar Marcelo.

Outro momento emocionante para o chefe de Estado foi a aproximação de Sidra, uma adolescente que quis contar ao visitante o “problema” da família.

“A minha mãe está doente”, explicou a jovem, que foi beijada na testa por Marcelo, que lhe deu o braço enquanto prosseguia a visita.

Veja o vídeo, a partir dos 1m15.

