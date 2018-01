Insólito Vídeo: Mar congela na costa dos EUA Por

Um vídeo criado na Old Silver Beach, situada em North Falmouth, Massachusetts, é a imagem perfeita das condições meteorológicas extremas que assolam os EUA. O mar congelou, junto à costa, e transformou o oceano num manto branco.

A Old Silver Beach é conhecida pela beleza do seu pôr do sol, pela areia branca, considerada uma das mais belas da região.

Situada em North Falmouth, no estado de Massachusetts, é agora palco de um fenómeno raro. As águas do mar congelaram, em resultado das baixas temperaturas que se fazem sentir nos EUA.

As imagens comprovam um cenário incrível.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar