Divertido Vídeo: Manuel Moura ‘encantado’ com domadora de jurados Por

Foi a mais surpreendente atuação das audições do Got Talent deste domingo. Parecia ser uma dança oriental sem malícia, mas transformou-se num arrojado desempenho onde sobressaíram outros atributos. Manuel Moura ficou ‘encantado’ com Catarina Nivalova, a domadora de jurados. Veja o vídeo.

Catarina Nivalova, uma jovem de 26 anos, apresentou-se no Got Talent com uma dança oriental curiosa: foram 45 segundos com um espetáculo visual belo, mas que entra num registo arrojado.

Com menos roupa, Catarina tentou cativar a atenção de Manuel Moura e o seu desempenho atinge um novo nível: o humor.

Não porque a bailarina quisesse, mas aquele olhar concentradíssimo do jurado assim o proporcionou.

Qual encantadora de jurados, Catarina Nivalova mostrou outros atributos, sobretudo ao nível dos glúteos.

Manuel Moura não gostou. Diz ele.

Veja o vídeo:

