Desporto Vídeo: Manchester United recorda primeiro hat-trick de Ronaldo Por

O Manchester United recordou o primeiro e único hat-trick de Ronaldo pelo clube, frente ao Newcastle, no dia que marca 10 anos do feito do craque português. Veja o vídeo.

O Manchester United não esquece, pelas razões óbvias, a passagem de Cristiano Ronaldo por Old Traffor.

No dia que marca 10 anos após o primeiro e único hat-trick de Ronaldo pelos Red Devils, o clube partilhou, nas redes sociais, o momento marcante da carreira do português em Inglaterra.

Ao serviço do clube, recorde-se, Ronaldo foi campeão inglês em três ocasiões, tendo conquistado também uma Liga dos Campeões.

Num dia em que surgem rumores de que Ronaldo poderá estar a ser empurrado para fora do Real Madrid, recorde um momento de génio do craque português, com três golos apontados frente ao Newcastle.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar