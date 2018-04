Insólito Vídeo: Malheiro abandona estúdio e deixa Pedro Guerra a falar sozinho Por

Dois benfiquistas pegaram-se numa acesa troca de acusações, nesta terça-feira, nos estúdios da TVI 24. Pedro Guerra e João Malheiro trocaram argumentos e o clima ficou de tal modo tenso que o antigo diretor de comunicação encarnado abandonou o estúdio e deixou Guerra a falar sozinho. Veja o vídeo.

Num especial informação para analisar o atual momento do Benfica, que assumiu a liderança do campeonato, Pedro Guerra e João Malheiro foram convidados para um debate entre ambos.

Sob moderação do jornalista Henrique Mateus, a discussão subiu de tom, com trocas de acusações de parte a parte.

A dado momento, João Malheiro chegou mesmo a dizer que Pedro Guerra “se vê bem” em qualquer lado.

Posteriormente, foi Guerra a ‘dar o troco’ e a lembrar o convite recebido por João Malheiro para estar presente no casamento de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting.

“Estás a fazer o jogo do teu amigo Bruno de Carvalho, ou não foste ao casamento dele?”, disparou Guerra, enquanto Malheiro pedia para falar.

“Quero falar, quero falar”, dizia, numa altura em que Pedro Guerra questionava…

“Não foste ao casamento de Bruno de Carvalho? Não foste ao casamento de Bruno de Carvalho. É teu amigo?”

Aí, Malheiro não se segurou.

“Ou ele se cala ou eu…”, referia Malheiro que, ato contínuo, retirou os microfones, levantou-se e abandonou o estúdio.

O jornalista Henrique Mateus ainda pediu para Malheiro esperar, mas nada o demoveu.

Enquanto Malheiro estava a sair do estúdio, Pedro Guerra apresentava os seus argumentos.

“Achas tolerável um presidente que quer a descida do Benfica e tu vais ao casamento dele? João, tem vergonha.”

Depois, o programa acabou por terminar já sem João Malheiro, que chegou a desempenhar funções na comunicação do Benfica no começo do milénio.

Veja o vídeo:

18 PARTILHAS Partilhar Tweetar