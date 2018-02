Vídeo: Maldade de Bernardo Silva leva treino ao delírio

Bernardo Silva protagonizou um momento de classe no treino do Manchester City que se tem propagado nas redes sociais. Veja o vídeo.

A titularidade de Bernardo Silva no Manchester City não é um dado adquirido, mas o jovem português continua a deliciar os adeptos com a sua técnica de excelência.

No treino do clube, nesta quinta-feira, Bernardo evidenciou toda a sua categoria com uma maldade a Zinchenko, passando-lhe a bola entre as pernas num dos exercícios.

O colega de equipa ficou furioso com o pormenor do português, tendo dado azo a uma perseguição, entre as gargalhadas descontraídas do restante plantel.

Veja o vídeo.

