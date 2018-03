Mundo Vídeo: Maior avião do mundo aterra debaixo de tempestade Por

Considerado o maior avião do mundo, a aterragem de um A380-800, da companhia aérea Emirates, foi captada em vídeo no aeroporto de Birmingham, no Reino Unido. Veja.

A Europa tem sentido fortes arrepios nos últimos dias, com as temperaturas baixas a serem uma constante em vários países. O Reino Unido, além da vaga frio, foi também vítima da tempestade Emma.

É envolta esse cenário que a aterragem do A380-800, da Emirates, se tem propagado nas redes, com destaque para dificuldade no processo, provocada pelo vento forte e neve derretida na pista.

O Airbus 380 é considerado o maior avião de passageiros do mundo, podendo voar durante mais de 15 mil quilómetros e com um limite de passageiros de 853.

Veja a aterragem.

