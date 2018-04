Nas Redes Vídeo: Magia comovente vale lágrimas e botão dourado no Britain’s Got Talent Por

Há prestidigitação, ilusionismo, truques com cartas e há… a magia da vida. Marc Spelmann concorreu ao Britain’s Got Talent com uma suposta performance de magia, mas surpreendeu com um exemplo de como a realidade da vida supera a ficção. E foi recompensado com o botão dourado.

As expectativas ainda eram reduzidas. Afinal, era ainda a primeira semana das audições do Britain’s Got Talent de 2018. Mas já saiu o primeiro botão dourado.

Quando Marc Spelmann começou a atuar, parecia ser ‘apenas’ mais um mágico. Só que o final da performance foi completamente inesperado, porque a magia era… bem real.

Os queixos caíram, as lágrimas rolaram, o silêncio impôs-se.

Sem querermos desfazer o espanto, revelamos apenas que cada um dos membros do júri teve direito a um truque de magia.

Só que cada um desses truques começou… há dois anos!

David Walliams teve de retirar um lápis de cera sem escolher a cor, Alesha Dixon uma carta do baralho nas mesmas condições e Amanda Holden baralhou um cubo de Rubik.

Faltava Simon Cowell, que sublinhou uma palavra de entre 200 000 num livro.

Marc Spelmann, de 46 anos, apresentou-se como mágico, mas não o é. Na realidade, o truque foi realizado pela filha.

“Para mim, a verdadeira magia é esta”, disse o concorrente, referindo-se a Isabella, a filha que sobreviveu à quimioterapia realizada pela mãe. Há dois anos, recorde-se.

O momento da revelação foi devastador, não deixando ninguém indiferente.

A atuação foi tão intensa que a dupla de apresentadores nem permitiu que os jurados acabassem a avaliação. Ant e Dec interromperam Amanda e correram para o botão dourado. Na primeira semana do concurso.





