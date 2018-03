EUA Vídeo: Mãe detida após bebé de nove meses ter sido encontrado na rua Por

Uma mãe de 27 anos foi detida, em Utica, Nova Iorque, depois do seu filho, de apenas nove meses, ter sido encontrado a gatinhar sozinho numa rua daquela região. Veja o vídeo.

O bebé foi encontrado por desconhecidos que caminhavam naquela zona e registaram o ‘salvamento’ em vídeo.

Assim que tomaram conhecimento, as autoridades decidiram investigar o sucedido tendo contactado com Ledrika Ford, de 27 anos, que alega não ter conhecimento como a criança foi lá parar, uma vez que a mesma seguia no banco traseiro da viatura que ela conduzia.

Quando reparou, o bebé já não lá estava. Acabou detida.

Entretanto, o pequeno bebé, de apenas nove meses, foi levado para o hospital por precaução e para avaliação.

Veja o vídeo do momento em que a criança é encontrada.

