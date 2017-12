Nacional Vídeo: Madonna não quer Lisboa a chorar Por

Madonna partilhou um vídeo com os seus seguidores nas redes sociais onde pede que Lisboa não chore. Veja o vídeo.

Alegre e a passear por um campo, a rainha da pop foi cantando na companhia de amigos. Porém, no final da música lembrou a letra de uma das suas canções de maior sucesso: “Don’t Cry For Me Argentina” (traduzindo: “Não chores por mim Argentina).

Desta vez, Madonna cantou “”Don’t Cry For Me Lisbonita”, que traduzindo fica “não chores por mim, Lisbonita”.

Veja o vídeo:

