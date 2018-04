Internacional Vídeo: Lizzeth Acosta tem apelido de ‘matador’… e não só Por

Lizzeth não é familiar de Alberto Acosta, a antiga glória do Sporting, nem revela o mesmo faro pelo golo. Contudo, aos 27 anos e com a volta ao mundo praticamente feita, esta jovem mexicana encanta fardada de árbitro, no ginásio, ou simplesmente em casa. Veja porquê.

‘À matador’ era a descrição recorrente para mais um golo de Acosta, o antigo avançado do Sporting. Lizzeth, ou Lizzy, não está ligada ao mundo do futebol, mas faz do desporto – e da sensualidade – o seu dia a dia.

Aos 27 anos, natural do México e a viver em Las Vegas, Lizzy é reconhecida como uma modelo repleta de ‘glamour’, que encanta os mais de 160 mil seguidores ora com fotos, ora com vídeos ousados.

Despertou para a fama em 2014, quando foi nomeada a Miss Modelo Internacional de Biquíni. Desde então tem feito uma carreira ascendente, marcada por prémios que as suas fotografias e vídeos explicam facilmente.

Ora veja.









