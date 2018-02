Insólito Vídeo: Limpa vidros exteriores sem proteção em quinto andar Por

Uma mulher foi captada a limpar os vidros de um quinto andar no exterior de um edifício, na Moldávia, sem qualquer tipo de medida de proteção e segurança. Uma coisa parece certa, esta mulher não sofre de vertigens. Veja o vídeo.

Com aparente normalidade, a mulher realiza a tarefa da limpeza dos vidros, enquanto corre risco de uma eventual queda.

Apesar desse perigo, a mulher executa a tarefa.

No final, muito tranquilamente, volta para dentro de casa… já com as janelas limpas na casa, em Chisinau, na Moldávia.

Veja o vídeo:

