Internacional Vídeo: Leva vídeo de luxo nas redes e é despejada na vida real Por

A vida de Okaylaaa parecia perfeita. Esta famosa das redes sociais tinha uma vida de luxo, com acesso a roupas maquilhagem de marcas conceituadas. Mas, na vida real, Kayla Jenkins nem sequer pagava a renda e foi despejada.

Paul e Paula Hopwood, que tinham arrendado o apartamento à jovem inglesa, mostraram as condições em que Kayla Jenkins vivia. Muito, muito longe da ‘mansão’ que os seguidores de Okaylaaa imaginariam.

A famosa das rendas foi despejada após acumular mais de 10 mil euros de rendas em atraso. Vivia em condições miseráveis.

Os donos do apartamento descobriram (e mostraram, num programa de televisão) manchas e sujidade em todas as divisões, urina e fezes de animais no chão e nos cortinados e muito, muito lixo acumulado no jardim.

Kayla Jenkins, conhecida nas redes pela alcunha Okaylaaa, dormia num colchão com bolor e deixava os restos de comida pela casa, a apodrecerem.

“Quando entrei e vi a nossa casinha completamente destruída ia entrando em colapso”, revelou Paula Hopwood.

De acordo com o casal, a jovem tinha no apartamento “cinco cães, quatro gatos, dois pássaros, dois porquinhos-da-Índia e três coelhos”.

Okaylaaa negou as acusações, garantindo ter apenas um cão, como era do conhecimento dos senhorios, e garantindo que as condições retratadas “são falsas e foram lá montadas deliberadamente”.

No entanto, a operação de despejo foi realizada na presença de um agente da autoridade. E, segundo este polícia, o cheiro era “nauseabundo”.

Já depois da emissão do programa, a agência que gere a carreira de Kayla Jenkins adiantou, em comunicado, que a jovem está “envergonhada” e que não pagava a renda por falta de “condições”, pois teve “menos oportunidades de trabalho” por estar a lutar “contra uma depressão”.

Okaylaaa tinha centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, fazendo furor com vídeos como este, em que faz uma prova de biquínis. Veja.





