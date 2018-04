Desporto Vídeo: O lado original do futebol num kartódromo nacional Por

Paços de Ferreira abrem a jornalda 30, na sexta-feira, e decidiram levar o lado mais engraçado e divertido para um duelo que já começou mas numa corrida num kartódromo. Veja o vídeo.

Antes de castores e guerreiros do Minho subiram ao tapete do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, os departamentos de comunicação de ambos os clubes uniram esforços para promover a competição saudável entre as equipas.

E o resultado está neste vídeo, onde é antecipado o duelo da próxima sexta-feira.

Neste duelo, ambos cortaram a meta juntos… veremos no relvado quem leva a melhor.

Veja o vídeo:





