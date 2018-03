Mundo Vídeo: Katy Perry fala Português e das origens lusitanas Por

Durante um concerto em São Paulo, no Brasil, Katy Perry chamou uma fã ao palco e conseguiu falar Português. A cantora não esqueceu as suas origens e revelou ao público que o tetravô é de origem portuguesa. Veja o vídeo.

A cantora norte-americana surpreendeu o público brasileiro com a facilidade com que aprendeu a Língua de Camões. “A mudança começa em vocês. Tudo o que precisamos é amor”, afirmou a cantora, perante o entusiasmo do público brasileiro.

Katy Perry deixou os fãs em delírio, em São Paulo. E teve de colocar ordem. “Calem-se”, afirmou, antes da revelação.

“O meu tetravô é dos Açores, em Portugal. E por isso falo Português e sou um pouco portuguesa”.

Veja o vídeo:

