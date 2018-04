Internacional Vídeo: Justin Timberlake interrompe concerto para anunciar… gravidez de uma fã Por

Justin Timberlake protagonizou um momento inesquecível para uma fã quando, em pleno concerto, anunciou a gravidez da mesma, que segurava um cartaz no meio da plateia. Veja o vídeo.

Tinha tudo para ser mais um concerto normal de apresentação do álbum “Man of the Woods” de Justin Timberlake, na sua promoção pelos Estados Unidos da América.

O espetáculo de Detroit, contudo, ficou marcado por um momento caricato. Enquanto ‘passeava’ pelo palco, o cantor reparou num cartaz curioso no meio da plateia. “Podias ajudar-me a anunciar a minha gravidez?”, dizia.

Justin Timberlake, pai de uma criança de 3 anos, acedeu ao pedido da jovem e anunciou a gravidez perante milhares de pessoas que compunham a plateia.

“O bebé Baxtresser vai chegar ao mundo no dia 1 de novembro de 2018”, exclamou o cantor.

“O meu primeiro amor anunciou a minha gravidez, foi uma loucura! Uma recordação muito especial que vou guardar para sempre! Obrigada!”, escreveu a jovem quando partilhou o vídeo do momento.

A jovem, Darcel, confessou mais tarde que não esperava que o cantar acedesse ao seu pedido, que “no máximo queria uma fotografia”, mas acabou por se tornar um fenómeno nas redes, em mais uma demonstração da proximidade de alguns artistas com os seus fãs.

Veja o vídeo.

