Desporto Vídeo: Jovem lidera claque do Torreense

O Torreense terminou em quarto lugar do Campeonato de Portugal, mas virou fenómeno nas redes sociais graças à sua claque, liderada por um jovem. Veja o vídeo.

De megafone na mão, a puxar por algumas dezenas de adeptos graúdos, este jovem liderou a claque do Torreense, um clube com “100 anos de história”.

O jovem aparece no vídeo equipado com as cores do emblema de Torres Vedras, ao que tudo indica por representar as camadas jovens do clube.

Os ‘gritos de guerra’ deste pequeno adepto são entoados por todos, antes de, no final, a claque se juntar no cântico de apoio à equipa.

Veja o vídeo.





