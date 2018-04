Nas Notícias Vídeo: Jovem com autismo encanta júri do “Got Talent” ao som de Michael Jackson Por

Calum Courtney tem 10 anos mas muita alma dentro de si. O jovem sofre de uma forma leve de autismo que o faz “não ter medo de atuar em público”, diz a mãe. Foi, por isso, com muito à vontade que deixou que a sua voz conquistasse o júri do ‘Britain’s Got Talent’. Veja o vídeo.

Calum deixou o palco emocionado, com lágrimas nos olhos. Recebeu o “sim” dos quatro jurados, além de uma enorme ovação de toda a plateia.

“Tens alma, uma voz muito autêntica, um belo timbre e controlaste a canção por completo. Isto foi especial”, afirmou um dos jurados.

Calum sofre de uma forma de autismo “que lhe causa problemas em definir fronteiras sociais, dificuldades na escola e até em fazer amizades, mas, por outro lado, não tem medo de se levantar e começar a cantar”, explicou a mãe ao The Independent.

Aprendeu a tocar bateria aos 18 meses, sendo que, por isso, a mãe acredita que “o autismo deu-lhe o super poder da música”.

O jovem já era reconhecido do público britânico depois de, em dezembro passado, ter conquistado a internet com uma atuação espontânea – que viria a tornar-se viral – num supermercado do Reino Unido.

Veja a atuação de Calum Courtney.





