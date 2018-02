Benfica Vídeo: José Pina senta-se à frente para tentar tapar Pedro Guerra Por

José de Pina voltou a protestar contra as interrupções de que diz ser alvo por parte de Pedro Guerra e resolveu sentar-se à frente do comentador do Benfica quando este falava.

Foi o momento mais ridículo no Prolongamento de ontem, um programa mais viral pelas situações criadas pelos comentadores do que propriamente pela qualidade do comentário.

Aproveitando o facto de estar num programa “audiovisual”, José de Pina deixou Pedro Guerra falar (audio), mas tentou ofuscá-lo (visualmente) sentando-se à frente dele.

Curiosa foi também a escolha do livro que o sportinguista usou para perturbar o colega benfiquista: o ‘Animal Farm’, de George Orwell.

Traduzido para português com o título ‘O triunfo dos Porcos’, a história versa uma comunidade de animais em que todos são iguais, mas uns “são mais iguais” do que os outros.

“Isto é o Sporting… Queria-se pôr à frente, mas vocês estão atrás, em terceiro”, provocou Pedro Guerra.

Quando o comentador do Benfica apelou ao moderador para mandar “esta libelinha” para o lugar devido, José de Pina reagiu.

“Eu não estou a interromper, eu estou em silêncio. Há quem interrompa o audio. Eu não estou a interromper ninguém, estou a deixá-lo falar”.

