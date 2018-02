Divertido Vídeo: Jornalista regressa ao futuro em direto Por

Os espectadores da Sky News ficaram estupefactos com um direto de Laura Bundock à porta da primeira-ministro britânica. Por detrás de Laura Bundock surge uma mulher que parece gémea da repórter.

O incidente não demorou a saltar do programa All Out Politics para as redes britânicos, gerando até teorias da conspiração envolvendo buracos na linha de espaço-tempo.

Laura Bundock estava em direto à frente do número 10 de Downing Street, a residência oficial da primeira-ministro britânica, quando no passeio entre a jornalista e a casa se encontra uma mulher aparentemente igual.

Ambas usavam um casaco preto com um cachecol vermelho e o cabelo era dos mesmos penteado, comprimento e cor.

“Uma falha no contínuo espaço-tempo torna possível que uma repórter da Sky News esteja à porta de Downing Street a fazer reportagem em direto à frente da sua futura pessoa”, gracejou o também jornalista Jim Waterson.

O caso ganhou tal dimensão que até Laura Bundock o comentou.

“É bom ver que a futura eu está com um cachecol quentinho”, escreveu a repórter.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar