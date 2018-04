Nacional Vídeo: Jornalista da SIC perde 25 quilos em quatro meses Por

A repórter Sofia Fernandes, da SIC, começou esta “viagem” em 2017. O objetivo era perder 20 quilos em quatro meses. A fasquia foi superada e a jornalista emagreceu 25 quilos. As diferenças são evidentes, neste antes e depois de Sofia. Veja o vídeo e as fotos.

“Há um ano começou a viagem, 20 kilos em 4 meses, 25 no total! A dieta (…) foi e continua a ser a minha aliada de excelência, na obtenção e manutenção dos resultados”, escreve Sofia Fernandes, no Instagram, onde publica duas imagens, com os pontos de partida e de chegada desta aventura.

A repórter do programa ‘E-Especial’, da SIC, dedicou também uma palavra de agradecimento ao nutricionista que a apoiou, ao longo deste período.

“Obrigada por seres responsável pelos treinos que me fizeram chegar até aqui! Não se livram de mim, não largo este ‘dream team’!”, exclamou.

Veja o vídeo e as fotos publicados nas redes sociais.





Habemus sol em Amarante! #eespecialemreportagem A post shared by SofiaFernandes_sofionair (@sofiafernandes_sofionair) on Mar 26, 2018 at 7:24am PDT

8 PARTILHAS Partilhar Tweetar