Desporto Vídeo: Jornalista chora de felicidade com golo de Ronaldo Por

Chama-se Tomas Roncero e não conteve as lágrimas nos festejos do golo de Cristiano Ronaldo frente à Juventus, que apurou os merengues para a próxima fase da Liga dos Campeões. O jornalista do jornal AS (um dos principais desportivos em Espanha) costuma festejar os golos efusivamente. Desta vez, a tensão era tanta que o jornalista-adepto não conteve a emoção e as lágrimas. Veja.

Tomas Roncero é jornalista e editor chefe da seção Real Madrid no jornal espanhol AS e nunca escondeu a sua preferência clubística, tal como a admiração que tem por Cristiano Ronaldo.

Os vídeos de Roncero a ver jogos dos merengues costumam ter episódios curiosos.

Desta vez, porém, foi diferente e o jornalista não conteve as lágrimas durante os festejos do golo de Ronaldo que apurou o Real para as meias-finais da Champions.

Veja o vídeo:





