Vídeo: Jonas ofereceu presentes aos necessitados

Jonas tem sido uma espécie de ‘Pai Natal’ da equipa do Benfica a entregar os ‘presentes’ na baliza adversária. Desta vez, o Pistolas vestiu-se mesmo com as roupas encarnadas do entregador de prendas e barbas brancas brincou ao Natal. Veja o vídeo.

Na sua terra, no Brasil, Jonas presenteou as pessoas com uns ‘agradinhos’.

O vídeo tem ficado viral nas redes sociais:

