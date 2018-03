Desporto Vídeo: Jogadores do Real surpreendidos com talento da tripulação Por

A Emirates lançou hoje um vídeo com os jogadores mais populares do Real Madrid, a bordo do icónico A380 da Emirates. No vídeo Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo Vieira, Karim Benzema, Toni Kroos e Carlos Casemiro descobrem talentos inesperados a 40 mil pés de altitude. Veja o vídeo.

O vídeo começa com os jogadores a divertirem-se no seu voo A380 e a tripulação da Emirates bordo.

Ramos está no Shower Spa de primeira classe, Marcelo emociona-se com um filme do mundialmente conhecido sistema de entretenimento ice da Emirates.

Kroos desfruta do conforto das cabines da classe executiva, enquanto Bale e Ramos bebem uma bebida no recentemente renovado lounge a bordo.

De repente, deparam-se com uma tripulação multifacetada, que lhes mostra um excelente jogo de pés enquanto mantém um seu serviço a bordo de excelência.

Dali, passa-se para um dia de jogo e vê-se alguns jogadores novos a juntarem-se à equipa do Real Madrid nos balneários, o que deixa Benzema surpreendido.

Leve e divertido, o vídeo faz parte da campanha da Emirates #OneTeam, que destaca os valores em comum entre a companhia aérea e as equipas que patrocina: trabalho de equipa, ambição, inovação e paixão pelo desporto.

A campanha também inclui um vídeo lançado no início deste ano com os jogadores do PSG, que pode ser visto aqui.

O conceito foi desenvolvido pela equipa interna da Emirates em conjunto com a Buzzman Middle East.

