Desporto Vídeo: Jogadores do FC Porto surpreendidos com adeptos à partida para Lisboa Por

Os jogadores do FC Porto não esconderam a surpresa ao verem um ‘mar azul’ no Estádio do Dragão, à saída para Lisboa, onde amanhã defrontam o Benfica, no Estádio da Luz. Veja os vídeos.

A atmosfera de um clássico decisivo nas contas pelo título começou um dia antes do agendado, com os adeptos portistas a encherem as proximidades do Estádio do Dragão, à medida que a equipa rumava a Lisboa.

Marega, Alex Telles, Diogo Dalot ou Oliver foram alguns dos jogadores que relataram a enchente nas redes sociais, com a partilha de vídeos do ambiente vivido.

Já este sábado, recorde-se, Sérgio Conceição, na antevisão da partida, prometeu que o FC Porto ia à Luz “à procura dos três pontos”.

Veja os vídeos.

















