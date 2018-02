Vídeo: Jogadores do Benfica distribuem comida aos sem-abrigo

Rúben Dias e Ferro, jogadores do Benfica, andaram pelas ruas de Lisboa a distribuir comida aos mais necessitados. Os dois defesas, formados no clube encarnado, trocaram as chuteiras pelas ‘mãos’ solidárias e os relvados pelas ruas onde distribuíram refeições quentes e, no fundo, alegria a quem pouco ou nada tem. Veja o vídeo.

Se há golos que fazem vibrar as bancadas, se há jogadas que ficam para sempre na memória, o futebol também tem o seu papel social na vida de todos os dias.

E foi com essa missão que dois jogadores portugueses do Benfica foram para as ruas de Lisboa distribuir alimentos aos carenciados.

Rúben Dias, que tem sido titular no onze de Rui Vitória, assumiu que é tão somente uma “questão de ajudar”.

Já Ferro, que tem evoluído na equipa B das águias, assumiu que esta ação serviu para mostrar que a sociedade “sabe que estas pessoas existem e que fazem parte da nossa sociedade”.

Numa iniciativa conjunta do Benfica com a comunidade ‘Vida e Paz’, Rúben Dias assume ter ficado “sensibilizado” para o problema dos sem-abrigo.

“É apenas um pequeno gesto para nós mas um grande gesto para as pessoas que nós ajudamos”, disse o camisola 66 do Benfica.

Muito mais que a quantidade ou a frequência, fica o exemplo por um mundo melhor.

Veja o vídeo:

