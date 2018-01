Desporto Vídeo: Jogador vítima de cancro lembrado com emoção no Bessa Por

Edu Ferreira, jogador que perdeu a luta contra um cancro, foi homenageado pelos adeptos do Boavista. Ao minuto 29 do jogo contra o Braga, todo o estádio – inclusive os adeptos do bracarenses – entoaram o nome de Edu Ferreira. Veja o vídeo.

Falecido no passado dia 24 de dezembro, a camisola 29 não mais será envergada por nenhum jogador do Boavista, em homenagem a Edu Ferreira.

O jogador foi vítima de um tumor no fémur da perna direita.

Depois dos jogadores boavisteiros terem entrado em campo com camisolas a lembrar o antigo companheiro, os adeptos também se quiseram associar ao momento de dor.

Os adeptos do Boavista não esquecem a luta do jovem e recordaram-no num momento emocionante.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar