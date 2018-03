Insólito Vídeo: Jogador expulso por urinar na baliza Por

Esta é mais uma daquelas histórias insólitas que o mundo do futebol tem para oferecer e chega de Itália, onde um guarda-redes acabou expulso depois de urinar na baliza. Veja o vídeo.

Na deslocação ao terreno do Igea Virtus. Armando Prisco, guarda-redes do Messina, não aguentou mais a vontade e ‘vai daí’ fez as suas necessidades junto à baliza que estava a defender.

O árbitro correu para o local e acabou por expulsar o jogador, que agora foi castigado com três jogos de suspensão.

O jogador já lamentou a situação e disse que da próxima aguenta a vontade até sair do relvado.

“É uma situação cómica, só me inclinei, imitando o gesto de alongamento. Sabia que havia pessoas ao meu redor e não queria dar a entender que estava a fazer exatamente isso (urinar). Mas o árbitro reparou e perguntou o que eu estava a fazer, porque estava a demorar mais tempo. Então disse-lhe o que realmente tinha acontecido. Ninguém tinha notado, para meu azar só o árbitro”, salientou o jogador.

Veja o vídeo:

