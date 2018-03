Desporto Vídeo: Jogador do FC Porto esquece-se de lançar e dá vitória ao Benfica Por

Um momento insólito marcou uma das meias-finais da Taça de Portugal em basquetebol, no Complexo Universitário do Minho. Marcus Gilbert, jogador do FC Porto, esqueceu-se de fazer um lançamento a poucos segundos do final, esgotando o tempo de ataque. Resultado: vitória encarnada. Veja o vídeo.

Com o Benfica a vencer por curta margem, dois pontos igualariam a partida e um triplo deixaria os encarnados em maus lençóis, com o FC Porto na frente do marcador e escassos segundos para jogar.

Aguardava-se o lançamento de Gilbert, mas o norte-americano… esqueceu-se de o fazer. Deixou esgotar os 24 segundos e a bola foi parar às mãos do rival.

Os encarnados ainda tiveram tempo de fazer dois lances livres e ampliar a vantagem (99-95).

O Benfica acabou por vencer a meia-final, mas viria a perder a final, diante do Illiabum.

Veja o vídeo: