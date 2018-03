Desporto Vídeo: Jogador croata morre em campo Por

Bruno Bonan, jogador do Marsónia, do terceiro escalão do futebol croata, morreu este sábado no decorrer do encontro frente ao Pozaga Slavonija, num lance aparentemente normal. As imagens podem ser sensíveis para o leitor.

Na discussão de um lance aparentemente normal, Bruno Bonan foi atingido com uma bola no peito sem grande impacto.

O encontro continuou mas, pouco depois, o jogador de 25 anos baixou-se e caiu inanimado.

Apesar da prontidão dos meios de emergência médica, que entraram no relvado e realizaram as manobras de reanimação, Bruno Bonan não resistiu.

A imprensa croata esclarece que Bruno Bonan, atleta do Marsónia, da 3.ª divisão croata, é irmão de Grabriel, jogador do Osikej, da primeira divisão daquele país, e familiar do ex-jogador do Milan Zvonimir Boban.

Veja.

